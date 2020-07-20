2020-07-20T23:27:10+03:00
Общество

Маленькую курянку, выпавшую из окна, санавиацией доставили в Москву

Девочка находится в реанимации
Яна ШЕЛЕСТ
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Врачи приняли решение транспортировать девочку в МосквуВрачи приняли решение транспортировать девочку в Москву
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Как «КП» сообщала ранее, 16 июля из окна восьмого этажа многоквартирного дома на улице Дейнеки Курска выпала четырехлетняя девочка. По этому факту Сеймский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области инициировал проверку.

Ребенка доставили в областную больницу, где провели необходимое обследование, в том числе КТ головного мозга, внутренних органов. Врачи приняли решение транспортировать девочку в Москву.

Девочку вертолетом санавиации в сопровождении врача-реаниматолога и медсестры-анестезиолога транспортировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии города Москвы. Научно-исследовательским институтом руководит известный детский врач Леонид Рошаль.

Московские врачи приняли девочку в стабильном состоянии и госпитализировали в отделение реанимации, где она находится под постоянным наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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