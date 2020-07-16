В Курске из окна восьмого этажа выпала четырехлетняя девочка

16 Июль 2020 2020-07-16T14:38:10+03:00

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В Курске 16 июля из окна восьмого этажа многоквартирного дома на улице Дейнеки Курска выпал четырехлетний ребенок. По этому факту Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводит проверку.

Трагедия произошла примерно в 11 часов 30 минут. Девочка была в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома вместе со своей матерью. Пока мать была на кухне, девочка играла в комнате, затем она облокотилась на москитную секту на окне и выпала на улицу. Сейчас ребенок находится в больнице, где ей оказывают медицинскую помощь, рассказали в СК.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области в очередной раз предупреждает родителей и родственников детей о необходимости постоянного контроля за малышами.

ИСТОЧНИК KP.RU