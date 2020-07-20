20 Июль 2020 2020-07-20T19:13:34+03:00

Сначала они появятся на Ленина и Радищева

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Здания Курска украсят единые адресные таблички. Сначала они появятся на Ленина и Радищева. Генератор адресных табличек для курян разработали специалисты Центра компетенций и областного комитета цифрового развития и связи.

Генератор работает по следующей схеме:

1. Пользователь вносит в программу свою улицу и номер дома.

2. Программа генерирует макет с шаблоном в формате pdf.

3. Пользователь сможет отправить шаблон в рекламную фирму и заказать печать сразу на металлической пластине, пластике или на пленке, которую потом приклеят на пластик.

Генератор помогает создавать макет адресных табличек: подбирает нужный шрифт в правильных размерах, транслит и тип улицы установятся автоматически.

Для каждого типа улиц предусмотрены декоративные элементы. Для улиц в культурно-исторической зоне — абрис ансамбля Знаменского монастыря, для остальных городских улиц — контур соловья. В исторической части города на табличке будет размещаться старое название улицы.

Новые таблички должны появиться к ноябрю. А пользоваться генератором можно уже сейчас.

Более подробно с новой программой можно ознакомиться, перейдя по ссылке: http://address.rkursk.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU