Здания Курска украсят единые адресные таблички
Здания Курска украсят единые адресные таблички. Сначала они появятся на Ленина и Радищева. Генератор адресных табличек для курян разработали специалисты Центра компетенций и областного комитета цифрового развития и связи.
Генератор работает по следующей схеме:
1. Пользователь вносит в программу свою улицу и номер дома.
2. Программа генерирует макет с шаблоном в формате pdf.
3. Пользователь сможет отправить шаблон в рекламную фирму и заказать печать сразу на металлической пластине, пластике или на пленке, которую потом приклеят на пластик.
Генератор помогает создавать макет адресных табличек: подбирает нужный шрифт в правильных размерах, транслит и тип улицы установятся автоматически.
Для каждого типа улиц предусмотрены декоративные элементы. Для улиц в культурно-исторической зоне — абрис ансамбля Знаменского монастыря, для остальных городских улиц — контур соловья. В исторической части города на табличке будет размещаться старое название улицы.
Новые таблички должны появиться к ноябрю. А пользоваться генератором можно уже сейчас.
Более подробно с новой программой можно ознакомиться, перейдя по ссылке: http://address.rkursk.ru/.
ИСТОЧНИК KP.RU