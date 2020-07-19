2020-07-19T11:00:53+03:00
Коронавирус Covid-19

К 19 июля в Курской области заразились коронавирусом еще 33 человека

Всего в регионе зафиксировали 5 861 случай Covid-19
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН
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За минувшие сутки в Курской области заразились коронавирусом еще 33 человека. Всего, по данным на 19 июля, в регионе зафиксировали 5 861 случай Covid-19. Под медицинским наблюдением находятся 1 389 пациентов: 262 - в больницах, 1 127 - лечатся дома. К аппаратам ИВЛ подключены 19 человек.

Уже окончили лечение 4 427 пациентов, 16 выздоровели накануне. Скончались 49 человек, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная Covid-19.

По состоянию на 19 июля, в регионе провели 132 377 исследований на коронавирус и 12934 - на антитела к инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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