2020-07-18T12:53:37+03:00
Происшествия

Ночью в Курске горел дом

Пожар произошел в 10-м Суворовском переулке
Яна ШЕЛЕСТ
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К ликвидации пожара привлекались 14 человек, пять единиц техникиК ликвидации пожара привлекались 14 человек, пять единиц техники
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18 июля в 01:17 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом доме в 10-м Суворовском переулке, в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ № 4 г. Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 01:27, ликвидировали в 01:29. В результате пожара в двухэтажном жилом, обшитом сайдингом доме площадью 100 квадратов огонь повредил отделку фасада.

К ликвидации пожара привлекались 14 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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