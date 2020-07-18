Ночью в Курске горел дом
18 июля в 01:17 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом доме в 10-м Суворовском переулке, в Курске.
На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ № 4 г. Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.
Возгорание локализовали в 01:27, ликвидировали в 01:29. В результате пожара в двухэтажном жилом, обшитом сайдингом доме площадью 100 квадратов огонь повредил отделку фасада.
К ликвидации пожара привлекались 14 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU