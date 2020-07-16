Арбитражный суд удовлетворил требования «Мираторга»

16 Июль 2020 2020-07-16T16:53:33+03:00

Изменить размер текста: A A

ООО «АПХ «Мираторг» обратилось в Арбитражный суд с требованием признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию компании ряд сведений, распространённых в ноябре 2019 года одним из курских информационных сайтов.

С учетом результатов лингвистической экспертизы, курский арбитраж признал недостоверными опубликованные в статье сведения и обязал СМИ в качестве опровержения опубликовать решение суда в течение 7 дней с момента его вступления в законную силу на срок 6 месяцев. Кроме того, ответчик должен будет компенсировать судебные расходы, а также выплатить истцу неустойку в случае неисполнения решения суда в срок.

- «Мираторг» ведет бизнес в строгом соответствии с законодательством РФ и считает неприемлемым распространение в СМИ голословных утверждений об обратном. Компания продолжает активную работу по выявлению фактов публикации не соответствующей действительности информации, подрывающей репутацию холдинга в глазах потребителей, партнеров и сотрудников, и намерена защищать свою деловую репутацию всеми законными способами, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.

ИСТОЧНИК KP.RU