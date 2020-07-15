В Курске на Клыкова провалился асфальт

15 Июль 2020 2020-07-15T14:35:17+03:00

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На проспекте Клыкова разрушился коллектор, пояснил председатель комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев:

- Подрядная организация восстановила магистральную трубу ливневой канализации в рамках гарантийных обязательств.

Во время проведения гарантийных работ по ремонту коллектора подрядчик выполнил большой объем земляных работ. Это и стало причиной просадки асфальта на этом участке. При наступлении благоприятных погодных условий, подрядчик, занимавшийся ремонтом коллектора, выполнит благоустройство тротуара за свой счет. Комитет дорожного хозяйства держит ситуацию на контроле, пообещали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU