В Курске на улице 1-й Фатежской закрывают движение
Рабочие будут ремонтировать теплосеть
Рабочие будут ремонтировать теплосеть
Изменить размер текста:
В связи с выполнением работ по ремонту тепловой сети, на основании ходатайства филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» с 15 по 27 июля закрывается движение автотранспорта по улице1-я Фатежская (в районе дома № 73/2).
Ранее сообщалось, что в связи с проведением плановых работ с 14 июля специалисты «Квадры» приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей в зоне ТЭЦ-4 (исторический центр города). Опрессовка продлится до 27 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU