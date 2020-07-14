В Курске на улице 1-й Фатежской закрывают движение

14 Июль 2020 2020-07-14T19:54:00+03:00

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В связи с выполнением работ по ремонту тепловой сети, на основании ходатайства филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» с 15 по 27 июля закрывается движение автотранспорта по улице1-я Фатежская (в районе дома № 73/2).

Ранее сообщалось, что в связи с проведением плановых работ с 14 июля специалисты «Квадры» приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей в зоне ТЭЦ-4 (исторический центр города). Опрессовка продлится до 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU