2020-07-13T19:55:24+03:00
Недвижимость

Центр Курска на две недели останется без горячей воды

«Квадра» проведет гидравлические испытания
Яна ШЕЛЕСТ
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Курян просят в период испытаний соблюдать необходимые меры предосторожностиКурян просят в период испытаний соблюдать необходимые меры предосторожностиФото: Из архива "КП"
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В связи с проведением плановых работ с 14 июля специалисты «Квадры» приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей в зоне ТЭЦ-4 (исторический центр города). Опрессовка продлится до 27 июля.

На это время будет прекращена подача горячей воды потребителям по улицам: Нижняя Набережная, Луначарского, Гунатовская, Александра Невского, Дзержинского, Красной Армии, Добролюбова, Гайдара, Карла Либкнехта, Сосновская, Ендовищенская, Володарского, Уфимцева, Можаевская, Максима Горького, Кати Зеленко, Ленина, Мирная, Мирный пр-д, Московский пр-д, Челюскинцев, Блинова, Льва Толстого, Перекальского, Ямская, Ахтырская, Ново-Ахтырский пер., Карла Маркса, Павлова, Радищева, Почтовая, Красная площадь, Димитрова, Кирова, Семеновская, Садовая, Гоголя, Степана Разина, Сторожевая, Халтурина, Коммунистическая, Межевая, Красный Октябрь, Ломакина, 1-я Пушкарная, 1-я Офицерская, Школьная, Кавказская, Пионеров, Кольцова, Энгельса, Овечкина, Чумаковская, Дружининская, Белинского, Щепкина, Советская, Софьи Перовской.

Курян просят в период испытаний соблюдать необходимые меры предосторожности: не подходить к трубопроводам надземной прокладки, тепловым камерам и местам проведения земляных работ.

Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний можно получить в диспетчерской службе компании по телефонам 39-48-68 и 58-01-84.

ИСТОЧНИК KP.RU

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