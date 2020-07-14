2020-07-14T19:02:20+03:00
Экономика

В Кореневском районе под Курском ремонтируют дороги

В нормативное состояние приведут более восьми километров
Яна ШЕЛЕСТ
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Работы планируется завершить во второй половине августаРаботы планируется завершить во второй половине августаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Кореневском районе продолжается ремонт участка региональной трассы Шептуховка – Сафоновка – Общий Колодезь с подъездом к селу Скрылевка. В текущем году в нормативное состояние приведут 8,3 км.

Специалисты укладывают выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия типа SP16. Затем рабочие уложат верхний слой асфальта, нанесут горизонтальную разметку, установят новые дорожные знаки и произведут подсыпку обочин грунтом.

При наличии благоприятных погодных условий работы планируется завершить во второй половине августа.

Всего в Курской области в 2020 году планируется отремонтировать более 260 км дорог регионального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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