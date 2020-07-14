В Кореневском районе под Курском ремонтируют дороги
В Кореневском районе продолжается ремонт участка региональной трассы Шептуховка – Сафоновка – Общий Колодезь с подъездом к селу Скрылевка. В текущем году в нормативное состояние приведут 8,3 км.
Специалисты укладывают выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия типа SP16. Затем рабочие уложат верхний слой асфальта, нанесут горизонтальную разметку, установят новые дорожные знаки и произведут подсыпку обочин грунтом.
При наличии благоприятных погодных условий работы планируется завершить во второй половине августа.
Всего в Курской области в 2020 году планируется отремонтировать более 260 км дорог регионального значения.
ИСТОЧНИК KP.RU