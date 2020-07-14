Пьяный курянин изнасиловал пожилую женщину
Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего курянина. Мужчину подозревают в изнасиловании с угрозой убийством.
В ночь с 11 на 12 июля 2020 года пьяный подозреваемый находился в доме ранее знакомой 78-летней женщины, расположенном в одной из деревень Горшеченского района. Угрожая убийством, он изнасиловал пенсионерку.
Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены экспертизы. Расследование продолжается.
Подобное преступление произошло 8 июля в Октябрьском районе. Молодой человек изнасиловал 60-летнюю пенсионерку.
ИСТОЧНИК KP.RU