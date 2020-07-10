21-летний курянин изнасиловал пенсионерку

10 Июль 2020 2020-07-10T18:24:27+03:00

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключения его под стражу Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании.

8 июля 2020 года около половины девятого вечера молодой человек находился в доме ранее знакомой 60-летней женщины, в одной из деревень Октябрьского района. Парень напал на пенсионерку и изнасиловал ее.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключения его под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU