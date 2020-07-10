21-летний курянин изнасиловал пенсионерку
Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании.
8 июля 2020 года около половины девятого вечера молодой человек находился в доме ранее знакомой 60-летней женщины, в одной из деревень Октябрьского района. Парень напал на пенсионерку и изнасиловал ее.
Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключения его под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU