2020-07-10T18:24:27+03:00
Происшествия

21-летний курянин изнасиловал пенсионерку

Молодого человека задержали
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключения его под стражуПодозреваемого задержали, решается вопрос о заключения его под стражуФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании.

8 июля 2020 года около половины девятого вечера молодой человек находился в доме ранее знакомой 60-летней женщины, в одной из деревень Октябрьского района. Парень напал на пенсионерку и изнасиловал ее.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключения его под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24