Скончался известный курский футболист Юрий Клюмель

14 Июль 2020 2020-07-14T13:40:13+03:00

Юрий Клюмель был энергичным, общительным, любящим свое дело человеком Фото: предоставлено пресс-службой

Изменить размер текста: A A

12 июля на 67-м году жизни не стало Юрия Клюмеля.

Юрий Исаакович хорошо известен футбольной и спортивной общественности. В 70-х он выступал за курский «Авангард». Работал тренером, был организатором ветеранских турниров.

Возглавляя команду «Счетмаша», воспитал немало мастеров мяча, среди которых и Валерий Есипов — курский футболист, игравший за сборную России.

Юрий Клюмель был энергичным, общительным, любящим свое дело человеком.

Администрация Курской области выражает соболезнования родным и близким Юрия Исааковича.

ИСТОЧНИК KP.RU