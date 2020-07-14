Скончался известный курский футболист Юрий Клюмель
Он возглавляя команду "Счетмаша"
Юрий Клюмель был энергичным, общительным, любящим свое дело человекомФото: предоставлено пресс-службой
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12 июля на 67-м году жизни не стало Юрия Клюмеля.
Юрий Исаакович хорошо известен футбольной и спортивной общественности. В 70-х он выступал за курский «Авангард». Работал тренером, был организатором ветеранских турниров.
Возглавляя команду «Счетмаша», воспитал немало мастеров мяча, среди которых и Валерий Есипов — курский футболист, игравший за сборную России.
Юрий Клюмель был энергичным, общительным, любящим свое дело человеком.
Администрация Курской области выражает соболезнования родным и близким Юрия Исааковича.
ИСТОЧНИК KP.RU