На двух улицах Курска закрывают движение
В связи с выполнением работ по ремонту тепловой сети, на основании ходатайства филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» с 11 по 16 июля закрывается движение автотранспорта по улице Никитской (в районе дома № 8) и по проезду от улицы Студенческой до улицы Орловской (в районе дома № 2 по проспекту Дружбы).
В Курской области продолжается подготовка объектов к осенне-зимнему периоду. На сегодняшний день подготовительные работы выполнены уже на 46%.
Проверяются котельные установки, тепловые сети, объекты тепло-, электро-, газо- и водоснабжения. Особое внимание уделяется подготовке – школ, больниц и культурных объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU