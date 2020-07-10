На двух улицах Курска закрывают движение

10 Июль 2020 2020-07-10T19:45:02+03:00

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В связи с выполнением работ по ремонту тепловой сети, на основании ходатайства филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» с 11 по 16 июля закрывается движение автотранспорта по улице Никитской (в районе дома № 8) и по проезду от улицы Студенческой до улицы Орловской (в районе дома № 2 по проспекту Дружбы).

В Курской области продолжается подготовка объектов к осенне-зимнему периоду. На сегодняшний день подготовительные работы выполнены уже на 46%.

Проверяются котельные установки, тепловые сети, объекты тепло-, электро-, газо- и водоснабжения. Особое внимание уделяется подготовке – школ, больниц и культурных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU