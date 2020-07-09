В Курской области продолжается подготовка к холодам
Особое внимание уделяется социальным учреждениям
Проверяются котельные установки, тепловые сети, объекты тепло-, электро-, газо- и водоснабженияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области продолжается подготовка объектов к осенне-зимнему периоду. На сегодняшний день подготовительные работы выполнены уже на 46%.
Проверяются котельные установки, тепловые сети, объекты тепло-, электро-, газо- и водоснабжения. Особое внимание уделяется подготовке – школ, больниц и культурных объектов.
Госжилинспекция обследовала более 1,2 тысяч многоквартирных домов, что составляет 21% от общего количества. «Квадра» проводит гидравлические испытания на тепловых сетях, а также их ремонт.
Завершить все работы планируют к 20 сентября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU