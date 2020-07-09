2020-07-09T16:56:30+03:00
Недвижимость

В Курской области продолжается подготовка к холодам

Особое внимание уделяется социальным учреждениям
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Проверяются котельные установки, тепловые сети, объекты тепло-, электро-, газо- и водоснабженияПроверяются котельные установки, тепловые сети, объекты тепло-, электро-, газо- и водоснабженияФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В Курской области продолжается подготовка объектов к осенне-зимнему периоду. На сегодняшний день подготовительные работы выполнены уже на 46%.

Проверяются котельные установки, тепловые сети, объекты тепло-, электро-, газо- и водоснабжения. Особое внимание уделяется подготовке – школ, больниц и культурных объектов.

Госжилинспекция обследовала более 1,2 тысяч многоквартирных домов, что составляет 21% от общего количества. «Квадра» проводит гидравлические испытания на тепловых сетях, а также их ремонт.

Завершить все работы планируют к 20 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24