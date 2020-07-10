101-летний курский ветеран получил квартиру

10 Июль 2020 2020-07-10T18:39:10+03:00

Сам ветеран приехать не смог по медицинским показаниям

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Ключи от нового жилья на проспекте А. Дериглазова в Курске вручили дочери участника Великой Отечественной войны Георгия Шумакова. Сам ветеран приехать не смог по медицинским показаниям.

Ранее Георгий Николаевич проживал в Курском районе в собственном жилье, но в некомфортных условиях: в доме не было горячей воды, отсутствовал санузел, создавало трудности и удаленное месторасположение жилища. С подобными проблемами ветеран больше не столкнется. Приобрести квартиру ему помогли неравнодушные курские предприниматели.

В мае Георгию Николаевичу исполнился 101 год. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими государственными наградами.

Ветеран прошел всю войну: начинал свой боевой путь на Брянском фронте, дошел до Польши, участвовал в освобождении Варшавы. После окончания войны он продолжил службу в войсках связи и демобилизовался в 1947 году. Длительное время работал в администрации Курского суворовского военного училища.

ИСТОЧНИК KP.RU