В курском литературном музее открылась выствка одной книги

10 Июль 2020 2020-07-10T12:32:32+03:00

Посетить ее можно до 31 июля

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Ко дню рождения писателя и поэта Николая Асеева в Литературном музее в Курское открылась выставка «Кутерьма. Зимняя сказка».

Посетителям расскажут о книге «Кутерьма», которая вышла в свет в 1930 году и сегодня считается антикварной. Издание интересно еще и тем, что подготовлено в соавторстве с художником Александром Дейнекой - он нарисовал иллюстрации к книге.

Выставка открыта до 31 июля. Посетить ее можно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

ИСТОЧНИК KP.RU