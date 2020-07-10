В курском литературном музее открылась выствка одной книги
Посетить ее можно до 31 июля
Выставка работает до 31 июляФото: Из архива КП.
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Ко дню рождения писателя и поэта Николая Асеева в Литературном музее в Курское открылась выставка «Кутерьма. Зимняя сказка».
Посетителям расскажут о книге «Кутерьма», которая вышла в свет в 1930 году и сегодня считается антикварной. Издание интересно еще и тем, что подготовлено в соавторстве с художником Александром Дейнекой - он нарисовал иллюстрации к книге.
Выставка открыта до 31 июля. Посетить ее можно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
ИСТОЧНИК KP.RU