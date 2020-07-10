10 Июль 2020 2020-07-10T11:17:06+03:00

За последние сутки выздоровело меньше, чем заболело Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 8 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 10 июля 2020 года составило 5560 человек. Из них за последние сутки коронавирус нашли у 46 курян.

Сейчас под медицинским наблюдением - 1597 пациентов: 327 лечатся в больницах, 1270 – находятся в дома. На ИВЛ 20 пациентов. Всего выздоровело с начала пандемии 3921 человек, в том числе за последние сутки выписали 44 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU