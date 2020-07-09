Открываются бани, рестораны и бассейны: в Курской области ослабляют ограничения по коронавирусу

9 Июль 2020 2020-07-09T21:28:55+03:00

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С 15 июля в Курской области ослабляют ограничения по коронавирусу. Возобновляется работа ресторанов и кафе с площадью обслуживания посетителей менее 100 квадратных метров. Фудкорты в торговых центрах по-прежнему будут закрыты.

Открываются муниципальные бани. Саунам работать пока запрещено. Сборные команды Курской области могут возобновить тренировки. Разрешаются отборочные испытания по физической культуре для поступающих в военные вузы.

Фитнес-клубы и бассейны могут работать с загрузкой не более 50%. Разрешаются индивидуальные занятия физической культурой и спортом на улице по контактным и игровым видам спорта

- Планирую с 20 июля снять запрет на работу кинотеатров. Однако они должны будут работать с соблюдением требований Роспотребнадзора. Одно из них — сохранение дистанции при рассадке зрителей, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 9 июля 2020 года составило 5514 человека. В том числе за последние сутки коронавирус подтвердился у 48 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU