Открываются бани, рестораны и бассейны: в Курской области ослабляют ограничения по коронавирусу
С 15 июля в Курской области ослабляют ограничения по коронавирусу. Возобновляется работа ресторанов и кафе с площадью обслуживания посетителей менее 100 квадратных метров. Фудкорты в торговых центрах по-прежнему будут закрыты.
Открываются муниципальные бани. Саунам работать пока запрещено. Сборные команды Курской области могут возобновить тренировки. Разрешаются отборочные испытания по физической культуре для поступающих в военные вузы.
Фитнес-клубы и бассейны могут работать с загрузкой не более 50%. Разрешаются индивидуальные занятия физической культурой и спортом на улице по контактным и игровым видам спорта
- Планирую с 20 июля снять запрет на работу кинотеатров. Однако они должны будут работать с соблюдением требований Роспотребнадзора. Одно из них — сохранение дистанции при рассадке зрителей, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Число заболевших коронавирусом в Курске на 9 июля 2020 года составило 5514 человека. В том числе за последние сутки коронавирус подтвердился у 48 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU