2020-07-09T09:50:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 9 июля 2020 года составило 5514 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 9 июля 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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За сутки выписано больше, чем заразилосьЗа сутки выписано больше, чем заразилосьФото: из архива «КП»
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 9 июля 2020 года составило 5514 человека. В том числе за последние сутки коронавирус подтвердился у 48 человек.

Из них сейчас лечение проходят 1595 пациентов: 332 – в больницах, 1263 – лечатся дома. На ИВЛ находятся 19 пациентов. Всего выписано 3877 пациентов, в том числе 55 за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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