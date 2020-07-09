9 Июль 2020 2020-07-09T09:50:13+03:00

За сутки выписано больше, чем заразилось Фото: из архива «КП»

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 9 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 9 июля 2020 года составило 5514 человека. В том числе за последние сутки коронавирус подтвердился у 48 человек.

Из них сейчас лечение проходят 1595 пациентов: 332 – в больницах, 1263 – лечатся дома. На ИВЛ находятся 19 пациентов. Всего выписано 3877 пациентов, в том числе 55 за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU