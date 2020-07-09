Под Курском сгорели гаражи
9 июля в 16:28 в «Службу спасения» поступило сообщение о загорании в гараже в деревне Успено-Раевка Касторенского района. На место происшествия приехали пожарные ПСЧ № 28 Касторенского района, отдельный пост Лачиново, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.
Загорание локализовали в 16:38, ликвидировали в 16:42. В результате пожара в двух кирпичных гаражах огонь повредил кровлю на всей площади.
К ликвидации пожара привлекались 13 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU