Под Курском сгорели гаражи

9 Июль 2020 2020-07-09T21:02:57+03:00

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9 июля в 16:28 в «Службу спасения» поступило сообщение о загорании в гараже в деревне Успено-Раевка Касторенского района. На место происшествия приехали пожарные ПСЧ № 28 Касторенского района, отдельный пост Лачиново, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Загорание локализовали в 16:38, ликвидировали в 16:42. В результате пожара в двух кирпичных гаражах огонь повредил кровлю на всей площади.

К ликвидации пожара привлекались 13 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU