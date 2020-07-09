2020-07-09T21:02:57+03:00
Происшествия

Под Курском сгорели гаражи

Пожар произошел в Касторенском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Огонь повредил кровлю на всей площадиОгонь повредил кровлю на всей площадиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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9 июля в 16:28 в «Службу спасения» поступило сообщение о загорании в гараже в деревне Успено-Раевка Касторенского района. На место происшествия приехали пожарные ПСЧ № 28 Касторенского района, отдельный пост Лачиново, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Загорание локализовали в 16:38, ликвидировали в 16:42. В результате пожара в двух кирпичных гаражах огонь повредил кровлю на всей площади.

К ликвидации пожара привлекались 13 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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