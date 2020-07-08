2020-07-08T12:49:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Курской области 8 июля 2020: какие районы лидируют

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Курской области
Светлана ВОЛКОВА
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Ситуация с заболеваемостью остается напряженнойСитуация с заболеваемостью остается напряженнойФото: Из архива КП.
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Как уже сообщала КП, число заболевших коронавирусом в Курске на 8 июля 2020 года составило 5466 человек. Из них за последние сутки коронавирус подтвердился у 44 человек.

Сейчас лечатся 1603 пациента: 345 – в больницах, 1258 – находятся дома.

На ИВЛ находятся 12 пациентов. Всего выписано 3822 пациента, в том числе 60 за последние сутки.

На 8 июля по данным регионального Роспотребнадзора от коронавируса в Курской области умерло 43 человека. В том числе двое мужчин 68 и 73 лет умерли за последние сутки.

Больше всего случаев заражения выявлено за время пандемии в Курске - 2915. В том числе 24 случая за последние сутки. На втором месте Железногорск - 348 всего и один случай в том числе за последние сутки. На третьем - Курский район - 243 случая, в том числе один за последние сутки.

Также за последние сутки в Советском районе выявили четыре новых случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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