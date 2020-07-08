2020-07-08T10:21:12+03:00
Происшествия

В Курске ночью сгорели гараж и автомобиль

ЧП произошло на улице Виноградная
Ольга ДАНИЛОВА
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Сообщение о пожаре поступило ночьюСообщение о пожаре поступило ночьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Пожар произошел на улице Виноградная в Курске. Сообщение о нем поступило в 01:46 8 июля в ГУ МЧС России по Курской области. Очевидцы сообщили, что горит гараж.

На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПСЧ №6, ПСЧ №12, ПСЧ №20, ПСЧ №4 г. Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Тушить начали уже через пять минут по данным МЧС. Полностью укратить огонь удалось в 02:02.

Тем не менее в обрушилась и сгорела крыша гаража, уничтожен автомобиль, который стоял внутри и личные вещи.

Пожар тушили 22 человека и восемь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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