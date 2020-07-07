Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: налоговые инспекции возобновили прием граждан

7 Июль 2020 2020-07-07T15:54:50+03:00

Личный прием осуществляется только по предварительной записи Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу

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В налоговых инспекциях Курской области с 6 июля возобновили прием граждан. Обслуживание в операционных залах ведется без предварительной записи по следующему графику:

понедельник, среда - с 9:00 до 18:00;

вторник, четверг - с 9:00 до 20:00;

пятница - с 9:00 до 16:45;

суббота, воскресенье - выходные дни.

Личный прием осуществляется только по предварительной записи. Для этого налогоплательщикам следует направить письменное обращение по почте или воспользоваться интернет-сервисом «Обратиться в ФНС России».

При посещении инспекции гражданам необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

На утро 7 июля в Курской области всего зарегистрировано 5422 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. У 39 человек вирус подтвердился за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU