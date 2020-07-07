Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: налоговые инспекции возобновили прием граждан
В налоговых инспекциях Курской области с 6 июля возобновили прием граждан. Обслуживание в операционных залах ведется без предварительной записи по следующему графику:
понедельник, среда - с 9:00 до 18:00;
вторник, четверг - с 9:00 до 20:00;
пятница - с 9:00 до 16:45;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Личный прием осуществляется только по предварительной записи. Для этого налогоплательщикам следует направить письменное обращение по почте или воспользоваться интернет-сервисом «Обратиться в ФНС России».
При посещении инспекции гражданам необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
На утро 7 июля в Курской области всего зарегистрировано 5422 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. У 39 человек вирус подтвердился за последние сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU