Число заболевших коронавирусом в Курске на 7 июля 2020 года составило 5422 человека
На утро 7 июля в Курской области всего зарегистрировано 5422 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. У 39 человек вирус подтвердился за последние сутки.
На лечение сейчас находится 1619 пациентов: 356 – в больницах, 1263 – лечатся дома. На ИВЛ находятся 12 пациентов. Всего выписано 3762 человек, в том числе 118 пациентов за последние сутки.
По состоянию на 7 июля нарастающим итогом проведено 114056 исследований материала на COVID-19, в том числе за 6 июля проведено 1393 исследования. Всего проведено 8146 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий
ИСТОЧНИК KP.RU