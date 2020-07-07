Число заболевших коронавирусом в Курске на 7 июля 2020 года составило 5422 человека

7 Июль 2020 2020-07-07T10:07:05+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 7 июля 2020 года

Изменить размер текста: A A

На утро 7 июля в Курской области всего зарегистрировано 5422 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. У 39 человек вирус подтвердился за последние сутки.

На лечение сейчас находится 1619 пациентов: 356 – в больницах, 1263 – лечатся дома. На ИВЛ находятся 12 пациентов. Всего выписано 3762 человек, в том числе 118 пациентов за последние сутки.

По состоянию на 7 июля нарастающим итогом проведено 114056 исследований материала на COVID-19, в том числе за 6 июля проведено 1393 исследования. Всего проведено 8146 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий

ИСТОЧНИК KP.RU