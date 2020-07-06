2020-07-06T19:37:51+03:00
Происшествия

Курянин перевел мошенникам больше миллиона

Мужчина пытался вывести деньги с брокерского счета
Яна ШЕЛЕСТ
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Со счета пропали 1 млн 170 тысяч рублейСо счета пропали 1 млн 170 тысяч рублейФото: Из архива "КП"
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30-летнему жителю Курска позвонил неизвестный и предложил заработать внушительную сумму денег без особых сложностей. Он представился консультантом и обещал давать инструкции по перечислению денег на счета на фондовых площадках.

Мужчину это заинтересовало, и он внес на открытый не его имя счет 300 долларов. Спустя время в личном кабинете мужчина увидел, что уже появилась прибыль в 60 долларов. Он захотел вывести и обналичить деньги, но представители фирмы сообщили, что для этого необходимо внести на счет дополнительную сумму.

Курянин оформил кредит и на протяжении нескольких недель вносил деньги под разными предлогами. За это время о переводах не рассказывал никому. Осуществив последний перевод, он заподозрил, что скорей всего общался с мошенниками и к моменту, когда со счета пропали 1 млн 170 тысяч рублей, обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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