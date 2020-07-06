В Курске перевернулась "Газель"

6 Июль 2020 2020-07-06T14:46:25+03:00

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ДТП произошло 6 июля во втором часу дня. 59-летний водитель "Газели" ехал со стороны улицы Дубровинского в сторону проезда Светлого в Курске. По пути напротив дома 99 по улице Олимпийская "Газель" врезалась в автомобиль "Mitsubishi", который ехал навстречу, но не выбрал безопасный боковой интервал.

От удара "Газель" перевернулась, а иномарка въехала в отбойник. Пострадавших нет, только автомобили покорежило.

Полиция разбирается.

ИСТОЧНИК KP.RU