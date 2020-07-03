В Курске произошло смертельное ДТП
Легковушка попала под КАМАЗ
Авария произошла днем 3 июляФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария случилась 3 июля в 14.20. напротив дома 32 по улице Вторая Степная Курска. Здесь столкнулись КАМАЗ с прицепом и ВАЗ 2112.
- 63-летний водитель КАМАЗа ехал со стороны хутора Кислино Курского района в направлении улицы Первая Степная по улице Вторая Степная. В пути он не пропустил ВАЗ, который ехал по 3-ей Кислинской улицы в сторону Второго Степного переулка, - рассказали в ГИБДД.
В результате аварии пострадали 40-летний водитель и пассажир 32-х лет. С травмами они были доставлены в больницу, где водитель ВАЗа умер.
Полиция выясняет подробности аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU