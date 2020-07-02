В Курске отключат свет

2 Июль 2020 2020-07-02T14:54:44+03:00

Публикуем список адресов, где будут проходить работы

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будут отключать свет в Курске по следующим улицам:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 6 по 10 июля с 09-00 до 15-00:

ул. Комарова 13/21, ул. Дейнеки 17-21, ул. Призоводская 2-16, 20-56, ул. Центральная 1-19, 2-20, ул. Призаводской проезд 5-19/21, ул. Призаводской переулок 7-19, ул. Осенняя 2а-8, 1-49, ул. Привокзальная 1а, 2-16, ул. Трубная 4-36, 1-85, ул. Трубный переулок 1-9.

С 6 по 10 июля с 09-00 до 16-30:

ул. Пионеров 28-36, 21/39-33/44, ул. Дружининская 17-39, 12-28, ул. Монастырская балка, ул. Тихая, ул. Яблоневая.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

9 июля с 13-30 до 16-00:

ул. Ухтомского 19/5, 25, ул. Республиканская 4, ул. Станционная 22-40, 27-39.

Тел. для справок: 26-32-10

ИСТОЧНИК KP.RU