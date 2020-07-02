2020-07-02T12:10:06+03:00
Общество

Для курских школьников 1 сентября откроется мобильный технопарк

Он будет работать на базе шести образовательных учреждений
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Занятия начнутся с 1 сентябряЗанятия начнутся с 1 сентябряФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В новом учебном году мобильный «Кванториум» откроется в Горшеченской школе им. Н.И. Жиронкина, Свободинской Золотухинского района, Кривецкой Мантуровского, Касторенской школе №1, Обоянской школе № 1 и Солнцевской общеобразовательной школе.

Уже закуплены ноутбуки для проведения занятий, определен порядок подвоза детей.

В помещениях, где будут проходить занятия, идет ремонт.

Занятия будут проходить в рамках предметной области «Технология» и дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24