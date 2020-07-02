Для курских школьников 1 сентября откроется мобильный технопарк

2 Июль 2020 2020-07-02T12:10:06+03:00

Он будет работать на базе шести образовательных учреждений

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В новом учебном году мобильный «Кванториум» откроется в Горшеченской школе им. Н.И. Жиронкина, Свободинской Золотухинского района, Кривецкой Мантуровского, Касторенской школе №1, Обоянской школе № 1 и Солнцевской общеобразовательной школе.

Уже закуплены ноутбуки для проведения занятий, определен порядок подвоза детей.

В помещениях, где будут проходить занятия, идет ремонт.

Занятия будут проходить в рамках предметной области «Технология» и дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленности.

ИСТОЧНИК KP.RU