За сутки в Курской области коронавирус обнаружили еще у 55 человек

2 Июль 2020 2020-07-02T10:44:49+03:00

За последние сутки выздоровело больше, чем заболело Фото: Из архива КП.

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На утро 2 июля в Курской области всего зарегистрировано 5193 случаев коронавируса, в том числе за последние сутки - 55.

На лечении находятся сейчас в общей сложности 1837 пациентов. Большинство - 1475 - лечатся дома. Еще 111 человек – в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 83 – в Курской городской больнице №6; 61 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 72 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 35 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1.

На ИВЛ находятся 20 пациентов (семь человек - инвазивная искусственная вентиляция, 13 – неинвазивная).

Всего с начала пандемии вылечилось 3320 человек от коронавируса. 79 пациентов выписаны за последние сутки.

На сегодняшний день скончалось 36 человек, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU