В Курской области впервые пациенту с COVID-19 для лечения ввели плазму крови
Новую методику впервые применили в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко для лечения пациентов с COVID-19.
- На Курской областной станции переливания крови сейчас заготавливают плазму крови от доноров, в крови которых есть антитела к COVID-19. Плазму в дальнейшем будем использовать для лечения тяжелобольных. Первый такой пациент уже есть в инфекционной больнице. Женщине, находящейся в тяжелом состоянии на неинвазивной искусственной вентиляции легких, ввели две дозы, - рассказал Андрей Викторович.
Стать донором плазмы могут здоровые люди без признаков ОРВИ, донация крови невозможна для людей, которые были в контакте с больными COVID-19.
В регионе заготовили 17 доз антиковидной плазмы. Их будут направлять их в стационары по запросу.
Рекомендации по применению плазмы крови опубликованы в 7-й версии издания Минздрава России «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
ИСТОЧНИК KP.RU
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