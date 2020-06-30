В Курской области впервые пациенту с COVID-19 для лечения ввели плазму крови

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:16:11+03:00

Плазму будут предоставлять по запросу в медучреждения для тяжелых больных Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Новую методику впервые применили в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко для лечения пациентов с COVID-19.

- На Курской областной станции переливания крови сейчас заготавливают плазму крови от доноров, в крови которых есть антитела к COVID-19. Плазму в дальнейшем будем использовать для лечения тяжелобольных. Первый такой пациент уже есть в инфекционной больнице. Женщине, находящейся в тяжелом состоянии на неинвазивной искусственной вентиляции легких, ввели две дозы, - рассказал Андрей Викторович.

Стать донором плазмы могут здоровые люди без признаков ОРВИ, донация крови невозможна для людей, которые были в контакте с больными COVID-19.

В регионе заготовили 17 доз антиковидной плазмы. Их будут направлять их в стационары по запросу.

Рекомендации по применению плазмы крови опубликованы в 7-й версии издания Минздрава России «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

ИСТОЧНИК KP.RU