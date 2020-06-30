2020-06-30T12:23:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Курской области 30 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Курской области
Анна ГРЕБЕНКИНА
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За минувшие сутки в Курской области зарегистрировали 59 новых случаев Covid-19. Как сообщили в региональном оперштабе, среди инфицированных 36 женщин и 23 мужчины. Возраст больных: 1-6 лет - четверо, 7-14 лет - пятеро, 15-17 лет - один человек, 18-29 лет - трое, 30-49 лет - 22 курянина, 50-64 года - 16 человек, старше 65 лет - восемь.

фото: vk.com/kurskadm

фото: vk.com/kurskadm

За время эпидемии в регионе заразились коронавирусом 5080 курян. Больше всего в Курске - 2712. На втором месте Железногорский район - 366 случаев. На третьем Курский район - 236. Далее Поныровский район - 134 и Льговский - 130. Меньше всего зараженных в Пристенском районе - 21 человек.

Скончалось 34 человека, 30 июня стало известно о смерти двух женщин 58 и 68 лет. Причина - тяжелая вирусная пневмония, вызванная Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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