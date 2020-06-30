В Курске сотрудники детского санатория добились выплаты зарплаты через суд

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:36:22+03:00

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Долг перед 79 работниками ОБУЗ «Областной детский санаторий» по заработной плате составлял 1,2 миллиона рублей.

Прокуратура внесла руководству санатория представление и обратилась в суд с заявлением о взыскании долга. Требования прокурора суд удовлетворил. Сейчас долг полностью погашен.

Постановлением прокурора ОБУЗ «Областной детский санаторий» оштрафовали по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU