Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: за сутки сделали более полутора тысяч тестов

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:38:05+03:00

Ежедневно в регионе проводят более полутора тысяч тестов Фото: предоставлено пресс-службой

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу

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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.

На 30 июня всего проведено 102 709 исследований на COVID-19 в регионе, в том числе за 29 июня проведено 1566 исследований.

Всего проведено 6405 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 30 июня 2020 года составило 5080 человек. Из них за последние сутки коронавирус диагностировали у 59 человек.

На лечение сейчас находятся 969 пациентов.

В Курской области на 30 июня от коронавируса умерло 33 человека. В том числе за последние сутки скончалась женщина, 58 лет, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Всего за время пандемии в регионе выздоровело 3078 человек. За последние сутки выписали 90 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU