2020-06-29T17:01:36+03:00
Общество

В Курской области ЕГЭ стартовал

Рекомендации Роспотребнадзора соблюдены, заверили в обладминистрации
Светлана ВОЛКОВА
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Помещения для проведения ЕГЭ будут дезинфицироватьПомещения для проведения ЕГЭ будут дезинфицироватьФото: Светлана ВОЛКОВА
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29 июня стартовал основной период ЕГЭ-2020. Он начался с пробного экзамена, который нужен для того, чтобы эксперты и организаторы смогли проверить условия проведения ЕГЭ - соблюдение мер эпидемиологической безопасности, работает ли технология передачи заданий по защищенным каналам и идет ли печать материалов прямо в аудиториях.

Перед каждым экзаменом помещения будут дезинфицировать, участники ЕГЭ будут использовать средства индивидуальной защиты.

В помещениях, где проходит ЕГЭ работают обеззараживатели воздуха, обеспечено соблюдение социальной дистанции.

С 3 июля выпускники - всего 4,5 тысячи человек - начнут сдавать ЕГЭ по предметам, которые нужны для поступления в вузы. Основной период испытаний пройдет с 29 июня по 25 июля. Будут работать около 500 общественных наблюдателей, 54 пункта проведения экзаменов, семь из которых - для работы на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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