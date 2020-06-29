В бэби-боксе детской областной больницы в Курске оставили грудничка
Месячного малыша неизвестные положили в бэби-бокс утром 27 июня. Сейчас грудничок находится под присмотром медиков.
Главный врач детской областной больнице, при которой еще в 2012 году был установлен бэби-бокс Игорь Зоря рассказал, что мальчик находится в удовлетворительном состоянии:
- Сейчас мы проводим все необходимые обследования. Информацию о мальчике передадим в органы опеки, затем, вероятнее всего, он будет направлен в Дом ребенка.
За восемь лет работы бэби-бокса это третий подобный случай.
Состоянием малыша поинтересовался вице-губернатор Андрей Белостоцкий. Чиновник убедился, что за ребенком присматривают медики и его жизни ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU