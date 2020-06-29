В бэби-боксе детской областной больницы в Курске оставили грудничка

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:47:41+03:00

Мальчику, которого оставили в бэби-боксе, около месяца Фото: предоставлено пресс-службой

Это третий подобный случай, начиная с 2012 года

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Месячного малыша неизвестные положили в бэби-бокс утром 27 июня. Сейчас грудничок находится под присмотром медиков.

Главный врач детской областной больнице, при которой еще в 2012 году был установлен бэби-бокс Игорь Зоря рассказал, что мальчик находится в удовлетворительном состоянии:

- Сейчас мы проводим все необходимые обследования. Информацию о мальчике передадим в органы опеки, затем, вероятнее всего, он будет направлен в Дом ребенка.

За восемь лет работы бэби-бокса это третий подобный случай.

Состоянием малыша поинтересовался вице-губернатор Андрей Белостоцкий. Чиновник убедился, что за ребенком присматривают медики и его жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU