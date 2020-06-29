2020-06-29T16:38:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Курской области 29 июня 2020: какие районы лидируют

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Курской области
Светлана ВОЛКОВА
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В Курском районе за последние сутки нет новых случаев зараженияВ Курском районе за последние сутки нет новых случаев зараженияФото: Из архива КП.
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На утро 29 июня в Курской области с начала пандемии зарегистрирован 5021 случай коронавируса. В том числе за последние сутки 63 случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них 42 теста подтвердились в областном центре, где за время пандемии отмечено 2677 случаев заражения. На втором месте - Железногорск - всего 319 случаев, в том числе за последние сутки - шесть. На третьем - Курский район - 236 случаев всего. За последние сутки здесь нет случаев заражения.

Пять новых случаев коронавируса зафиксировано в Мантуровском районе.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 43 женщины и 20 мужчин. Из них один грудничок, в возрасте от года до шести лет - один человек, 15-17 лет – один человек, 18-29 лет – два человека, 30-49 лет – 25 человек, 50-64 года – 21 человек, старше 65 лет – 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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