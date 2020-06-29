В Курске на маршруты выпускали неисправные автобусы
В Курске прошла проверка транспортных услуг. Так, на автовокзале «Курск» пассажирам давали неполную информацию о расписании маршрутов, в здании нет медицинского пункта, плохо оборудована комната хранения, есть и другие нарушения.
Из проверенных пятидесяти остановок в областном центре ни одна из них не соответствует требованиям. В большинстве нет никакой информации о маршрутах и транспорте, который здесь ходит. Нет дорожных знаков и дорожной разметки, оборудованных посадочных площадок и даже урн.
Проверяющие обнаружили, что на маршруты выпускают автобусы с неисправностями световых приборов, рулевого управления, установкой на одной оси транспорта шин с разным рисунком протектора. Причина, как правило, дефицит финансов.
Прокурор Курска направил в суд иски к комитету дорожного хозяйства Курска.
ИСТОЧНИК KP.RU