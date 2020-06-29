Под Курском в реке утонул мужчина
Трагедия случилась в Касторенском районе
Сообщение о гибели на воде поступило утромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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29 июня с утра в ГУ МЧС Росии по Курской области поступило сообщение о гибели человека на воде. Трагедия произошла на реке Олым в Касторенском районе. Здесь утонул 41-летний мужчина.
- Мужчина утонул на диком пляже в поселке Касторное, место для купания здесь не оборудовано, - пояснили в МЧС.
На место ЧП выезжали спецслужбы, но спасти человека, к сожалению, не удалось.
Ранее КП сообщала, что в регионе спасатели проводят рейды по рекам и предупреждают людей не купаться на необорудованных пляжах.
ИСТОЧНИК KP.RU