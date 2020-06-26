2020-06-26T17:03:42+03:00
Общество

В Курске проинспектировали пляжи

Спасатели срезали "тарзанки" и напоминали владельцам лодок о необходимости иметь спасательные жилеты
Ольга ДАНИЛОВА
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Рейд прошел на реке СеймРейд прошел на реке СеймФото: Светлана ВОЛКОВА
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26 июня инспекторы ГИМС провели рейд по акватории реки Сейм. Основное внимание уделили диким пляжам. Вдоль побережья Сейма расположено несколько десятков неорганизованных мест отдыха, где собираются куряне.

Несмотря на то, что купаться в этих местах сотрудники МЧС не рекомендуют, люди все равно приходят сюда. Хотя на официальных пляжах гораздо безопаснее - там проверено и очищено дно, дежурят обученные спасатели.

- При патрулировании мы часто выявляем компании детей без взрослых, - рассказывает старший инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Курской области Юрий Федоренко. – Просим ребят покинуть водоем или в случае необходимости связываемся с родителями, чтобы они забрали детей или проконтролировали их отдых.

В этот раз «нарушителей» не было – дети были на водоеме вместе со взрослыми. Однако спасателям все равно пришлось провести небольшой инструктаж.

- Ваши дети купаются в воде, вы очень далеко находитесь от них, подойдите поближе, чтобы в случае нештатной ситуации не терять драгоценные секунды, - советует Юрий Федоренко.

Также во время рейда спасатели ликвидировали несколько тарзанок. По словам сотрудников, они «растут, как грибы после дождя»: сегодня срезают, завтра появляются новые. Такие игры, как прыжки в воду с мостов, тарзанок, обрывов – очень опасная затея. Во время патрулирований инспекторы часто слышат оправдания ребят: «мы здесь всегда прыгаем, тут чисто», «мы аккуратно», «все хорошо плавают». Однако дети не учитывают, что еще сегодня в чистую акваторию течением может принести большую корягу или бревно, не заметные под толщей воды. Или в случае неосторожного прыжка можно повредить спину, получить перелом или сотрясение – скорая помощь не сможет подъехать к этому месту, собственно как и вряд ли товарищи смогут оказать квалифицированную помощь.

Инспекторы провели несколько бесед и с судовладельцами – некоторые отдыхающие на лодках даже не подозревали, что необходимо иметь с собой документы на право владения плавсредством и спасательные жилеты. Однако таких нарушителей, что радует, было очень мало: из шести человек, нарушил эти правила только один.

Конечная точка инспекция – Суворовский пляж. Не смотря на то, что официальным местом отдыха у воды эта территория не является, но здесь функционирует спасательный пост, где дежурят сотрудники Всероссийского общества спасения на водах (ВОСВОД). Место это очень нравится населению – в час пик собирается до 300 человек. Традиционно максимум отдыхающих приходится на субботу и воскресенье.

- На днях пришла на пляж компания из трех ребят лет 8-10, - рассказывает спасатель общественного поста Андрей Иванов. – Я сразу их заметил – были без взрослых. Вызвали оперативно сотрудников полиции, связались с родителями. Оказалось, что мама одного из мальчиков даже не знает, где находится этот пляж. Спустя какое-то время родители приехали за мальчишками и забрали их домой.

Спасатели МЧС России в очередной раз напоминают курянам о необходимости неукоснительно соблюдать правила безопасности на водных объектах: не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, следите за детьми, выбирайте для отдыха только официальные пляжи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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