27 Июнь 2020 2020-06-27T10:46:53+03:00

За последние сутки от коронавируса умер еще один курянин Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Курске на 27 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 27 июня 2020 года составило 32 человека. В том числе за последние сутки умер мужчина 61 года. Причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Сейчас на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 460 человек. Снят карантин с 7482 человек.

В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 164 человека.

По состоянию на 27 июня всего нарастающим итогом проведено 98081 исследование материала на COVID-19, в том числе за 26 июня проведено 1800 исследований.

Всего проведено 5559 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 июня 2020 года составило 4817 человек. В том числе за последние сутки коронавирус подтвердился у 65 человек. Выздоровело за весь период пандемии больше половины всех зараженных - 2922 человека. В том числе за последние сутки выписали 84 человека.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 1928 пациентов: 115 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 90 – в Курской городской больнице №6; 70 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 61 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 28 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1564 – находятся дома под контролем врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU