На ремонт жилья ветеранов в 2020 году в Курске потрятят три миллиона рублей
В Курске продолжают ремонтировать жилье инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также их вдов. В этом году на ремонт жилья ветеранов из бюджета потратят 3 млн рублей. Максимальная сумма ремонта одной квартиры ветерана - 150 тыс. рублей.
С начала года поступило 20 обращений с просьбой провести такие ремонты.
- По 15 адресам уже заключены муниципальные контракты, в рамках которых в восьми квартирах ремонт сделали, в четырех - приступили к работам, в трех - приступят в ближайшее время. Еще по трем квартирам вопрос решается. По двум вскоре пройдет обследование, - рассказали в мэрии.
Напомним, рассчитывать на бесплатный ремонт могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также их вдовы, - собственники жилья.
Для рассмотрения возможности выполнения ремонта нужно подать заявление в комитет жилищно-коммунального хозяйства Курска (ул. Ленина, 2, каб. 478).
ИСТОЧНИК KP.RU