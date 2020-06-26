На ремонт жилья ветеранов в 2020 году в Курске потрятят три миллиона рублей

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:48:01+03:00

На ремонт одной квартиры потратят максимум 150 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В Курске продолжают ремонтировать жилье инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также их вдов. В этом году на ремонт жилья ветеранов из бюджета потратят 3 млн рублей. Максимальная сумма ремонта одной квартиры ветерана - 150 тыс. рублей.

С начала года поступило 20 обращений с просьбой провести такие ремонты.

- По 15 адресам уже заключены муниципальные контракты, в рамках которых в восьми квартирах ремонт сделали, в четырех - приступили к работам, в трех - приступят в ближайшее время. Еще по трем квартирам вопрос решается. По двум вскоре пройдет обследование, - рассказали в мэрии.

Напомним, рассчитывать на бесплатный ремонт могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также их вдовы, - собственники жилья.

Для рассмотрения возможности выполнения ремонта нужно подать заявление в комитет жилищно-коммунального хозяйства Курска (ул. Ленина, 2, каб. 478).

ИСТОЧНИК KP.RU