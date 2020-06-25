2020-06-25T17:01:51+03:00
Происшествия

В Курской области пострадало около 500 пчелосемей

С причинами гибели разбирается специальная комиссия
Светлана ВОЛКОВА
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Точную причину гибели пчел установят лабораторные исследованияТочную причину гибели пчел установят лабораторные исследованияФото: Светлана ВОЛКОВА
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КП уже сообщала о гибели пчелосемей в Беловском районе. Аналогичное ЧП произошло и в Суджанском районе. Среди пострадавших пасек много кочевых, которые располагались на территории, граничащей с посевами рапса. По предварительным данным, пострадало порядка 500 пчелосемей: часть погибло полностью, в некоторых случаях зафиксирован небольшой подмор рабочей пчелы, сообщили в администрации региона.

Комиссия посетила всех пострадавших пчеловодов. Специалистами проведена работа полного цикла: отобран подмор пчел, перга, зеленая масса, составлены сопроводительные документы. Все материалы направлены в областную ветлабораторию для установления причин гибели пчел.

При первичном осмотре пострадавших пасек визуально отмечена химическая интоксикация пчелы, сопровождавшаяся характерными признаками. Точную причину установят лабораторные исследования.

Пчеловоды винят местных аграриев. По их мнению, они проводили обработку ярового рапса. Руководители и агрономы сельскохозяйственных предприятий пояснили, что работу проводили ночью с соблюдением требований СанПиНа препаратами третьего класса опасности для человека и пчел. Сообщения о предстоящей обработке размещали в СМИ; пчеловоды, которые установили свои пасеки с разрешения собственника земли, также были уведомлены; информация размещена и на сайте комитета АПК Курской области, говорят в обладминистрации.

К урегулированию конфликта приступят после получения результатов лабораторных испытаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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