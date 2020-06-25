Курянам разъяснили, как получить допвыплаты на детей

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:12:59+03:00

Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

10 тысяч рублей на ребенка до 16 лет будут предоставлены автоматически

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Пенсионный фонд выплатит в июле семьям с детьми до 16 лет дополнительные 10 тысяч рублей по Указу Президента РФ.

Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Как сообщают в Пенсионном фонде, в июле начнется единовременная выплата родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет.

Родителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тыс. рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Родители, усыновители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для получения дополнительной выплаты 10 тыс. рублей за июль родителям и опекунам не надо никуда обращаться и подавать каких-либо заявлений – выплата предоставляется автоматически.

ИСТОЧНИК KP.RU