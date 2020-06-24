2020-06-24T11:34:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности по коронавирусу: в Курской области открыли 70 заведений общепита

Режим повышенной готовности по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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В Курске открылись летние кафеВ Курске открылись летние кафеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Встретить посетителей в Курской области уже готовы более 70 открывшихся заведений общественного питания.

Все рестораторы обязаны соблюдать санитарный режим. Столы на верандах нельзя ставить ближе полутора метров друг от друга, а количество гостей за столом должно быть минимальным. В ресторанах обязаны иметь запас масок и дезинфицирующих средств, которыми ежедневно обеспечиваются сотрудники.

- Открыть летние веранды и кафе мы планировали еще 15 июня, но тогда предварительная проверка показала, что не все заведения готовы принимать гостей с учетом соблюдения всех норм безопасности в период пандемии, поэтому было принято решение отложить их открытие. Сегодня я вижу, что летние площадки готовы к работе, – рассказал вице-губернатор Вячеслав Берзин.

Возможность открытия остальных заведений общественного питания будет рассматриваться на заседании областного оперативного штаба в зависимости от развития эпидемиологической обстановки в регионе, сказали в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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