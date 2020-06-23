На курянина завели дело за то, что он выращивал коноплю
В Железногорске в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак» полицейские выявили и изъяли с приусадебного участка 40-летнего местного жителя 28 кустов наркосодержащего растения. Эксперты-криминалисты установили, что это конопля. Железногорец выращивал растение у себя в теплице и изготавливал из него марихуану, которую обнаружили при осмотре домовладения. По его словам конопля предназначалась для личного использования.
За незаконную культивацию наркосодержащей культуры и хранение наркотических средств против мужчины возбуждены уголовные дела. За противоправные деяния железногорец может лишиться свободы, сказали в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU