На курянина завели дело за то, что он выращивал коноплю

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:32:18+03:00

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В Железногорске в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак» полицейские выявили и изъяли с приусадебного участка 40-летнего местного жителя 28 кустов наркосодержащего растения. Эксперты-криминалисты установили, что это конопля. Железногорец выращивал растение у себя в теплице и изготавливал из него марихуану, которую обнаружили при осмотре домовладения. По его словам конопля предназначалась для личного использования.

За незаконную культивацию наркосодержащей культуры и хранение наркотических средств против мужчины возбуждены уголовные дела. За противоправные деяния железногорец может лишиться свободы, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU