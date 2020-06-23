Курским медикам, работающим с больными коронавирусом, перечислили почти 96 миллионов рублей

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:14:40+03:00

С медиками рассчитались полностью, сообщили в обладминистрации Фото: Из архива КП.

Сумма выплат составила от 80 до 25 тысяч рублей в месяц

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Стимулирующие выплаты медработникам за апрель и май начислены в полном объеме, сообщили в администрации региона.

Доплаты, установленные постановлением Правительства РФ №415, получил 5031 сотрудник. Это работники поликлинической службы, скорой медицинской помощи, специализированных стационарных учреждений. Направлено 95,9 млн рублей.

Фиксированные выплаты по постановлению Правительства РФ №484 поступили 3 418 сотрудникам. Врачам, работающим с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, перечислено по 80 тыс. рублей, сотрудникам среднего медперсонала - по 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу и водителям скорой помощи - по 25 тыс. рублей. Направлено на эти цели 312,3 млн рублей. Из регионального бюджета доплату получили свыше 2 тысяч сотрудников, Курская область выделила 45,7 млн рублей.

Комитет здравоохранения региона готовится к осуществлению стимулирующих выплат медработникам за июнь.

Главным врачам учреждений еще раз напомнили о необходимости строгого контроля за наличием средств индивидуальной защиты у сотрудников, соблюдением масочного режима посетителями. Обязательным в учреждениях является и наличие дезинфицирующих средств, измерение температуры тела на входе, создание условий для социального дистанцирования.

ИСТОЧНИК KP.RU