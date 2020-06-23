В Курской области прав лишились 45 водителей
За минувшие выходные выявлено 40 пьяных водителей, кроме этого пять водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, еще пять водителей привлечены по ст. 264.1 УК РФ.
Так, водитель БМВ - участник резонансного ДТП в Курске, в результате которого 21 июня 2020 года погиб велосипедист, был нетрезв, что подтвердило исследование.
В ночь на воскресение сотрудники ГИБДД на ул. ВЧК Курска задержали водителя ВАЗа-2110, выполнявшего опасные маневры. Оказалось, что 27-летний молодой человек находился в состоянии опьянения. В мае этого года он уже был лишен прав за аналогичное нарушение на 18 месяцев. Несмотря на это, он вновь сел за руль в нетрезвом виде. Благодаря своевременным действиям сотрудников ДПС этот водитель не успел выехать на оживленную магистраль. Вскоре молодой человек станет фигурантом уже уголовного производства по ст. 264.1. УК РФ.
В случае, если вам стала известна информация о водителях, передвигающихся за рулем в нетрезвом виде, ее необходимо незамедлительно сообщать по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.
ИСТОЧНИК KP.RU