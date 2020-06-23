2020-06-23T09:44:54+03:00
Общество

В Курской области прав лишились 45 водителей

В регионе прошел рейд
Ольга ДАНИЛОВА
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Подобные рейды проходят регулярноПодобные рейды проходят регулярноФото: Светлана ВОЛКОВА
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За минувшие выходные выявлено 40 пьяных водителей, кроме этого пять водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, еще пять водителей привлечены по ст. 264.1 УК РФ.

Так, водитель БМВ - участник резонансного ДТП в Курске, в результате которого 21 июня 2020 года погиб велосипедист, был нетрезв, что подтвердило исследование.

В ночь на воскресение сотрудники ГИБДД на ул. ВЧК Курска задержали водителя ВАЗа-2110, выполнявшего опасные маневры. Оказалось, что 27-летний молодой человек находился в состоянии опьянения. В мае этого года он уже был лишен прав за аналогичное нарушение на 18 месяцев. Несмотря на это, он вновь сел за руль в нетрезвом виде. Благодаря своевременным действиям сотрудников ДПС этот водитель не успел выехать на оживленную магистраль. Вскоре молодой человек станет фигурантом уже уголовного производства по ст. 264.1. УК РФ.

В случае, если вам стала известна информация о водителях, передвигающихся за рулем в нетрезвом виде, ее необходимо незамедлительно сообщать по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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