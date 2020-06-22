В Курской области коронавирус обнаружили еще у 68 человек

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:53:21+03:00

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По данным оперативного штаба на 7:30 22 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4550 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1932 пациента: 140 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 98 – в Курской городской больнице №6; 79 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 65 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 26 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1524 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

Всего выписано 2591 (+6) пациентов.

В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 160 человек.

По состоянию на 22 июня всего нарастающим итогом проведено 90054 исследования материала на COVID-19, в том числе за 21 июня проведено 1599 исследований.

Всего проведено 2 528 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

ИСТОЧНИК KP.RU